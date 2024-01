Sulle Alpi francesi. Mascherona conquista il bronzo nell’Under 23

Dopo le tre medaglie della giornata inaugurale ottenute nelle prove individuali, arriva un’altra medaglia lombarda nei Campionati Europei di Flaine, sulle Alpi francesi. Il merito è della bormina Katia Mascherona (nella foto), bronzo nella sprint under 23 alle spalle della svizzera Caroline Ulrich e della spagnola Maria Costa Diez. Nella categoria under 18 maschile, il valtellinese Luca Curioni andava a caccia del bis dopo il trionfo del giorno precedente, ma dopo essere stato ripescato in finale, non è andato oltre il quinto posto nella gara vinta dallo spagnolo Parramon Pujol davanti allo svizzero Theo Voutaz e all’altro iberico Moya Inigo Valezquez. Medaglia sfiorata anche da parte di Melissa Bertolina nella prova femminile. La valtellinese, entrata agilmente in finale dopo avere vinto la sua batteria di semifinale, non è andata però oltre la quarta posizione, superata dalla spagnola Laia Selles (al secondo titolo di fila), oro sull’austriaca Emma Albrecht e la svizzera Lynn Pollinger. Nona la bresciana Vanessa Marca. Fra gli under 20 i titoli sono andati al francese Jules Raybaud (sul connazionale Mael Brun e l’andorrano Max Palmitjavilla) e alla norvegese Ida Waldal sull’andorrana Lea Ancion Havet ed Eva Matejovikova, con la valtellinese Anna Pedranzini dodicesima. S.D.S.