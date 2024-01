Stroncato da malore nel suo appartamento. Scoperto dopo un mese

I soccorritori lo hanno trovato riverso sul pavimento di casa sua a Mandello del Lario, ormai privo di vita. Piero Berselli, ex operaio alla Moto Guzzi di 76 anni, era morto da settimane, probabilmente da un mese. Viveva da solo e non aveva parenti, se non alla lontana, con cui si sentiva e vedeva di rado. Era molto riservato, in pochi quindi inizialmente hanno notato la sua prolungata assenza. A lanciare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati perché non rispondeva né al telefono né al citofono e dal forte odore che proveniva dal suo appartamento. Quando i vigili del fuoco con i sanitari di Areu e i carabinieri hanno sfondato la porta hanno trovato il corpo del pensionato in avanzato stato di decomposizione. Probabilmente fatale un malore. Non sono stati riscontrati segni di scasso né elementi che possano lasciar ritenere un’aggressione o il coinvolgimento di altre persone. D.D.S.