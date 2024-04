Strada e cross poco importa. Nembrini corre con i grandi

Stradista e Crossista, Diego Nembrini è tra le giovani leve emergenti del ciclismo lombardo. Viene dalla fertile terra della Bergamasca (abita a Gazzaniga) dove, ciclisticamente parlando, si è formato con la Società Ciclistica Gazzanighese GBC Apprettificio Bosio.

Dopo un inverno trascorso fra gli sterrati del Ciclocross, in difesa dei colori della Salus Seregno, Nembrini ha iniziato bene la stagione su strada conquistando di recente il Giro d’Abruzzo a tappe per la categoria degli juniores (17-18 anni) che si è concluso domenica scorsa a Notareso.

"Con grande costanza sono riuscito a gestirmi e a piazzarmi nelle migliori posizioni, riuscendo a vincere la classifica generale a tempo e quella a punti. Nel 2023 ero juniores di primo anno e ho fatto poca esperienza in un giro a tappe. Con buone gambe e lucidità ci ho creduto alla vittoria fino alla fine".

"Devo tutto - aggiunge - alla mia squadra e allo staff che mi sono stati di supporto in questi tre giorni perchè siamo un team senza pressioni e nel quale si corre molto rilassati. Dedico la vittoria a mio nonno che è venuto a mancare dal mese di gennaio, alla famiglia e ai miei compagni di squadra".

Nembrini fa parte della Scuola Ciclismo Cene sodalizio orobico presieduto da Mauro Bonzi e diretto da Marco Valoti. Finora il bergamasco si è messo in evidenza con ottime prestazioni, rispetto allo scorso è riuscito a vincere subito e per la prima volta una corsa a tappe di livello nazionale. Nembrini è un corridore completo, che si difende bene su tutti i terreni con spiccate doti per la salita. Lavora molto bene durante i mesi invernali correndo tutte le competizioni di ciclocross in cui si è segnalato fra i migliori specialisti al campionato italiano di Cremona dove si è classificato in ottava posizione.

Ora per Nembrini, diciotto anni compiuti l’altro ieri, si prospettano nuovi traguardi con un occhio di riguardo ai classici appuntamenti quali il tricolore su strada e e il campionato regionale, le corse internazionali e per ultima l’ambizione di indossare la maglia azzurra della Nazionale.

Ma per questo talento bergamasco il meglio deve ancora arrivare.