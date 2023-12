Stalker già condannato ci ricasca con la ex. Nuovo processo per lui

Ancora un caso di stalking in un’aula del Tribunale di Sondio. Al centro un’altra volta molestie, minacce e botte alla fidanzata, e tutto era continuato nonostante i provvedimenti di allontanamento e un processo in corso. Un’altra storia da brividi. A processo un 28enne di Segrate, Milano; la vittima invece è una giovane valtellinese. L’uomo era accusato di stalking, minacce e lesioni. I fatti relativi al periodo tra il 26 aprile e il 18 giugno 2016, e all’epoca il 28enne era già sottoposto a procedimento, definito con richiesta di giudizio immediato il 19 aprile, per i medesimi reati e in danno di lei. Ed era anche sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex fidanzata e al divieto di dimora in Valle. Ieri condannato a un mese e 15 giorni in più rispetto alla condanna che gli era già stata inflitta nel 2017. M.Pu.