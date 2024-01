Sparò a ventenne, resta in carcere

Resta in carcere il giovane di 23 anni, di Cuasso al Monte, accusato di aver sparato nella serata di venerdì 5 gennaio ad un venticinquenne, ferito al fianco, all’esterno di un locale nei pressi della stazione di Arcisate. Il giudice per le indagini preliminari di Varese che si era riservato l’applicazione di eventuali misure cautelari, ha confermato la permanenza in carcere per il ventitreenne, accusato di tentato omicidio, che l’altro giorno nell’udienza di convalida si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dopo l’aggressione il giovane si è dato alla fuga mentre i carabinieri hanno avviato subito ricerche nella zona, nella giornata di sabato 6 gennaio si è costituito. Gli investigatori coordinati dalla Procura di Varese continuano i loro accertamenti, ancora non è stato trovato il fucile utilizzato, inoltre sono stati disposti accertamenti irripetibili sull’auto noleggiata in Svizzera dal ventitreenne, veicolo sottoposto a sequestro. R.F.