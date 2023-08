Spaccio e sballo anche fra minorenni Trenta giorni di chiusura per la discoteca

È una delle discoteche più frequentata dai giovani. Dove, però, sono stati riscontrati un diffuso fenomeno di spaccio e di consumo di droga e alcolici, anche tra minorenni. E, inoltre anche piccoli furti e liti finite in denunce per lesioni. Un quadro critico e secondo le forze dell’ordine. Per i carabinieri della compagnia di Bergamo ci sono situazioni di criticità di ordine pubblico e sicurezza al Setai di Orio al Serio. Ieri ai titolati del locale è stata notificata la sospensione della licenza per i prossimi 30 giorni.