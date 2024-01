Spaccia in un bosco. A processo, patteggia due anni e mezzo

Addosso aveva ogni tipo di droga: 80 grammi di cocaina, 40 di eroina, 60 di hascisc, ma anche un bilancino di precisione per pesare le singole dosi, pellicola di cellophane per confezionarle e 1.870 euro in contanti, guadagno della sua attività di spaccio. Tutto conservato all’interno di un borsello che portava con sé. Abdelhakim Ezrahoui, marocchino di 39 anni in Italia senza dimora fissa, è stato trovato dalla polizia e arrestato lunedì nei pressi di un’area boschiva a Lomazzo. Gli agenti lo hanno colto in flagranza, dopo aver ceduto a un acquirente una dose di cocaina per 20 euro, e a un altro una dose con un quantitativo leggermente superiore, circa mezzo grammo di sostanza, a un prezzo di 30 euro. Arrestato su disposizione del magistrato, ieri ha patteggiato una condanna a 2 anni e 6 mesi di carcere. Pa.Pi.