Spaccate fuori controllo a Bergamo, nel mirino auto e negozi: ecco le zone a rischio

BERGAMO – Un fenomeno in forte crescita, che avviene spesso di notte, quando le strade sono vuote e i malintenzionati possono agire più liberamente, senza il pericolo di essere notati. Non ci sono solo i topi d’appartamento in questo periodo a turbare il sonno dei cittadini di Bergamo. In città, infatti, si verificano da tempo episodi di danneggiamento alle automobili in sosta, anche in pieno centro. Vetri completamente in frantumi e abitacoli messi a soqquadro alla ricerca di oggetti di valore lasciati inavvertitamente incustoditi dai proprietari: questa la scena che da giorni si trovano di fronte la mattina decine di automobilisti. Martedì notte altro raid nelle vie Santi Maurizio e Fermo, via Torretta e via Ghislandi. Una decina le vetture danneggiate.

L’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni ha annunciato “la richiesta al Prefetto di affrontare il tema nella prossima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”. “Quello delle spaccate – spiega Angeloni – è un fenomeno in continua evoluzione, che sembra si stia spostando verso il centro città. Alcune settimane fa le segnalazioni arrivavano soprattutto dai quartieri periferici, in particolare dai parcheggi di centri sportivi e palestre. Stiamo monitorando i casi, programmando controlli specifici con il passaggio delle forze dell’ordine”.

Nell’ultimo fine settimana sono state prese di mira e danneggiate alcune vetture nelle vie Paglia e Stoppani, in pieno centro città, come segnalato in un’interrogazione del consigliere della Lega Alberto Ribolla, che ha chiesto all’amministrazione “come intenda intervenire per scongiurare queste spaccate che continuano periodicamente a interessare le auto parcheggiate nelle principali vie”. Nell’ultimo weekend i malviventi non hanno risparmiato neppure le auto che si trovavano a San Tomaso nel parcheggio parrocchiale: l’area è chiusa da un cancello, ma la recinzione è facilmente scavalcabile. In via Finazzi sabato è stato compiuto un furto in appartamento: i ladri hanno sottratto gioielli e un Rolex.