"Sostenere il locale diventa affare per tutti"

"Scegliere prodotti e servizi realizzati da imprese artigiane e piccole imprese locali vuol dire sostenere l’imprenditore e i suoi dipendenti e quindi le loro famiglie". Ma secondo Eugenio Massetti (nella foto), presidente di Confartigianato Lombardia, i vantaggi non finiscono qui. "La scelta contribuisce alla trasmissione della cultura cristallizzata nel sapere artigiano nonché al benessere della comunità, garantendo sia la remunerazione del lavoro e dei fattori produttivi locali che il gettito fiscale necessario per sostenere il sistema di welfare". La Lombardia conta 51mila imprese artigiane, il 26,2% del totale nazionale. Piccole realtà che occupano il 30% degli addetti presenti in Italia. Como e Mantova sono le più “natalizie“: entrambe le province hanno un peso dei lavoratori dell’artigianato impiegato nei settori tipici delle festività sul totale del comparto pari al 34,2%. "I prodotti e i servizi offerti dalle imprese artigiane sono caratterizzati da una artigianalità basata sul valore del lavoro, sull’ascolto del cliente e sulla personalizzazione del prodotto, a cui si associa l’alta qualità delle materie prime e dei prodotti realizzati. In molte realizzazioni trova una sintesi la cultura secolare della manifattura artistica e della rielaborazione dei materiali – sottolinea Massetti –. I prodotti e i servizi dell’artigianato sono focalizzati sulla domanda di prossimità, grazie alla profonda conoscenza del mercato del locale da parte degli imprenditori, e a cui si rivolge la consulenza e il supporto ai clienti per installazioni e riparazioni, queste ultime garanzia di una maggiore circolarità e di una riduzione dei rifiuti".

L.B.