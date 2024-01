Solbiatese, trionfo maratona. Ciliverghe battuto ai rigori 9-8

La Solbiatese è la regina lombarda della Coppa Italia d’Eccellenza. Un verdetto maturato solo al termine dei calci di rigore nella finalissima regionale che si è giocata allo Stadio Ferruccio e che ha costretto alla resa un Ciliverghe davvero indomabile. Un confronto tiratissimo e dalle emozioni infinite, che ha chiuso i 90’ regolamentari ed i supplementari sul 3-3, obbligando così le due contendenti ad affidare la decisione ai tiri dal dischetto, dove è stata premiata la maggior precisione dei nerazzurri (6-5 dopo otto tiri). Questo l’epilogo di una partita che si è accesa subito, con i gialloblù capaci di portarsi in vantaggio dopo 2’ con Minessi. Il rapido svantaggio non ha però disunito i nerazzurri, che hanno pareggiato già al minuto 8 con Sorrentino per operare poi il sorpasso con Milani al 35’. Al 10’ della ripresa è arrivata la nuova risposta dei bresciani, con Cotello che ha siglato il 2-2, ripetendosi, dopo un rigore neutralizzato da Vigilati a Mira al 29’, con la doppietta che al 41’ sembrava consegnare il trofeo al Ciliverghe. Di parere ben diverso è stata però la Solbiatese, che al 2’ di recupero ha firmato con Milani la rete che ha reso necessario il ricorso ai supplementari prima e all’infinita serie dei rigori poi per il 9-8 finale. Lu. Ma.