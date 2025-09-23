I dispetti della natura
Enrico Camanzi
I dispetti della natura
Bergamo
Bergamo, senzatetto trovato morto sotto il porticato della Chiesa di San Marco
23 set 2025
REDAZIONE BERGAMO
Aveva 46 anni ed era noto alla Caritas. Carabinieri e polizia locale stanno cercando di ricostruire di preciso cosa sia accaduto

Un senzatetto dorme sotto i portici (Archivio)

Bergamo, 23 settembre 2025 – Dramma in città a Bergamo. Un senzatetto di 46 anni di origine indiana, noto alla Caritas, è stato trovato morto, questa mattina, sotto il porticato della chiesa di San Marco, dove spesso dormiva.

In città dal 2013, in quell'anno aveva chiesto alla Caritas di Bergamo un primo aiuto e di frequente trascorreva la notte sotto i portici della chiesa di via Locatelli, in centro. Ieri sera il sagrestano della chiesa lo aveva incrociato.

Ora i carabinieri e la polizia locale stanno cercando di ricostruire di preciso cosa sia accaduto e il pm della Procura di Bergamo Emanuele Marchisio ha disposto l'autopsia sul corpo del 36enne: l'uomo presentava una piccola ferita alla testa, frutto verosimilmente di una caduta avvenuta ieri e per la quale era stato soccorso dal 118.

Secondo una testimonianza, l'indiano si sarebbe sporto dal cornicione del porticato, cadendo a terra sul marciapiede sottostante e picchiando appunto il capo. Era stato un passante a chiamare i soccorritori, che avevano medicato il 46enne sul posto e gli avevano lasciato un sacchetto di ghiaccio: sacchetto che è stato ritrovato questa mattina accanto al corpo senza vita. La morte sarebbe sopraggiunta tra le 8 e le 10: alle 8 infatti alcuni volontari gli avevano portato la colazione, che l'uomo non ha però consumato. Alle 10 una passante si è accorta che non respirava e ha dato l'allarme. Ma non c'era più nulla da fare.

