Senza Europa, solo lo scudetto può salvare la stagione

Dopo lungo tempo è la prima settimana libera in casa Olimpia Milano. Terminata l’Eurolega con la delusione dell’eliminazione all’Armani non rimane che puntare tutte le sue fiches sul campionato provando a realizzare quello che sarebbe uno storico tris dopo i successi del ‘22 e ‘23. Per tornare all’ultima impresa biancorossa di questo tipo bisognerebbe tornare agli anni ‘80 con Dan Peterson. La strada è lunghissima, al momento Milano è terza in classifica a tre giornate dal termine, lo spauracchio più grande è quello di una possibile semifinale con Bologna che escluderebbe una delle due grandi candidate per lo scudetto dalla finale. Questo perchè Olimpia e Virtus sono attualmente a pari merito a -2 dalla lanciatissima Brescia. Milano sa che deve cogliere un trio di vittorie nelle ultime giornate a partire da questa domenica con Scafati (rimangono out per infortunio Mirotic, Hall e Lo), ma i fari sono già puntati al big-match proprio con Brescia nel quale sarà necessario anche ribaltare il -8 dell’andata per provare a cambiare la faccia della classifica.

Sandro Pugliese