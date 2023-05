Scuole sott’acqua A Brescia torna il sole ma l’alluvione lascia una lunga scia di danni

Su Brescia ieri è tornato il sole. Ed è stato tempo di fare una prima stima dei danni. In pochi minuti in alcune aree sono caduti dai 65 ai 107 millimetri di pioggia in due sole ore, mentre in altre ha piovuto forte e costantemente per tutta la notte. A Caino, per esempio, sono caduti 107 mm di pioggia; a Nave 81,3; a Brescia Chiesanuova 80; a Lumezzane 76,7mm. A causare il disastro è stata una “shelf cloud“, ovvero una nube a mensola, che ha fatto cadere le gocce con la velocità di 500 millimetri al minuto. Tra i centri più colpiti c’è Brescia dove una trentina di volontari, su indicazione dei vigili del fuoco, ha lavorato fino all’una e mezzo di notte occupandosi di sottopassi, allagamenti, detriti sulle strade e sulle griglie e dove sono state monitorate l’area del Mella e del Garza. Allagate le mense delle suole Melzi, Tiboni, Giovanni XCIII, don Vender e il cortile della scuola Ungaretti. Oggi le lezioni si sono tenute regolarmente. Ieri mattina il sindaco Laura Castelletti ha effettuato un sopralluogo con la Protezione civile e la Polizia locale: i principali problemi sono stati risolti. Sono rimaste sospese le lezioni delle facoltà di Ingegneria e Medicina di Unibs a causa dell’acqua entrata nei locali. Si sono invece svolte le sessioni di laurea. Tra i danni più ingenti, quelli a un parcheggio vicino al Naviglio Grande di Rezzato, dove l’argine ha ceduto. Gravi danni si sono registrati anche al supermercato Tosano.

La situazione più problematica è a Collio, San Colombano e del Maniva, parzialmente isolati e raggiungibili solo con lunghi giri. A Bovegno difatti si è verificato uno smottamento lungo la strada 345: "La chiusura della 345 è prevista almeno fino a oggi pomeriggio. Nel frattempo passando per Memmo e Fiale si può raggiungere Bovegno ma serve un fuoristrada oppure si deve fare il giro da Bagolino – sottolinea il sindaco di Collio, Mirella Zanini – Abbiamo preso un accordo con il Gruppo Arriva che farà viaggiare autobus per lavoratori e studenti dalle 6 alle 9 e dalle 11.30 alle 14.30. Oggi però è previsto lo sciopero nazionale quindi potrebbero esserci disservizi. L’assistenza e la guardia medica sono garantite. Oggi le scuole riapriranno".

Milla Prandelli