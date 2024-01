Scontro violento con l’Apecar. Nulla da fare per pensionato

È Primo Vacchelli, 71 anni di Pieve Terzagni la vittima dell’incidente avvenuto ieri mattina sulla provinciale per Cicognolo. L’Apecar del pensionato scontrarsi con l’auto guidata da una donna di 29 anni. Secondo la ricostruzione eseguita dagli agenti della Polstrada di Crema, poco dopo le 6.30 Vacchelli stava arrivando dal suo paese a bordo del suo Apecar, all’intersezione con la provinciale per Cicognolo si sarebbe immesso sulla strada senza accorgersi che dalla sua destra sopraggiungeva la vettura della ventinovenne. L’urto è stato violento, l’Apecar è stato sbalzato ben distante dal punto d’impatto, l’auto ha finito la sua corsa contro un palo. L’automobilista è rimasta ferita, mentre Terzagni è stato sbalzato dal suo mezzo ed è morto sul colpo. Sul posto auto medica e ambulanza della Croce Rossa di Vescovato. Inutili i tentativi di rianimazione della vittima. La ventinovenne, visibilmente sotto choc, è stata portata nell’ospedale id Cremona, dove è stata ricoverata in codice giallo. Gli accertamenti clinici hanno escluso fratture e la donna, dopo le opportune medicazioni, è stata dimessa. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco di Cremona, per mettere in sicurezza i veicoli e ripulire la carreggiata. Traffico interrotto per circa due ore per permettere i rilievi e spostare i veicoli.

Pier Giorgio Ruggeri