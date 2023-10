Claudio Ongaro scomparso sulla Presolana: le ricerche sono ancora in corso

Clusone (Bergamo) – Claudio non si trova e più trascorrono le ore più si teme il peggio. Sono proseguite anche ieri a oltranza le ricerche di Claudio Ongaro, il 43enne delle Fiorine di Clusone disperso da giovedì nella zona della Presolana. In campo ci sono i tecnici del Soccorso alpino e speleologico lombardo, i militari del Sags, che è il Soccorso alpino della Guardia di finanza, e i vigili del fuoco di Bergamo.

I soccorritori sono impegnati con elicotteri, droni e cani molecolari da ricerca per ritrovare Claudio, si spera ancora vivo. Viene utilizzato pure il sistema IIMSI Catcher, un apparato in gradi di triangolare e localizzare un telefono cellulare anche in assenza di campo purché il telefonino sia ancora acceso, mentre quello di Claudio potrebbe essere ormai scarico, o forse, chissà rotto. Nonostante il dispiegamento di uomini e mezzi impegnati nelle ricerche, di Claudio al momento però nessuna traccia. Le zone battute sono quelle del versante sud e della cima orientale della Presolana, ma l’area di ricerca viene man mano allargata. Quello che è certo è che Claudio giovedì mattina ha raggiunto il passo della Presolana, ha parcheggiato la sua auto e poi è partito per un’escursione a piedi.