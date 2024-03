Scippa una pensionata ma gli cade la borsa. Fugge con il portadocumenti

Scippata all’uscita dall’ospedale. La vittima è una donna comasca di 78 anni, appena uscita dagli ambulatori, che si era fermata davanti all’ingresso, in corrispondenza delle strisce pedonali, in attesa di poter attraversare la strada. Qui, come ha raccontato agli agenti della Squadra Volante a cui ha presentato denuncia, è stata avvicinata da un giovane in sella a un motorino, tatuato in volto e sul braccio, che le ha strappato la borsa ma l’ha fatta cadere. Lo scippatore ha quindi bloccato la moto e ha raccolto un portafogli finito a terra, che in realtà era invece un portadocumenti. Al suo interno c’erano alcune tessere, tra cui il bancomat che è stato subito bloccato per impedire tentativi di utilizzo.