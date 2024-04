Schianto fra un’auto e una motocicletta. Nulla da fare per un centauro riminese

L’incidente ieri mattina poco prima delle 8 a Calcinate. A perdere la vita un 48enne, Raoul Ghinelli (foto), originario di Rimini ma che da un paio d’anni viveva con la compagna in via Zanchi, a Stezzano. La vittima viaggiava su una moto Kymko Downtown sulla statale in direzione di Cividate (stava andando al lavoro alla ditta Bere Betti, dove faceva l’autista) quando dalla laterale via Caravaggio, alla sua destra, è uscita un’Alfa Giulietta condotta da un 28enne, rimasto illeso, e diretta a via Larga. Il motociclista non è riuscito a evitarla e si è schianto contro la fiancata laterale della vettura, finendo poi a terra. Lo schianto è avvenuto sulla provinciale che collega i comuni di Calcinate e Cavernago. Da una prima ricostruzione da parte della Stradale di Bergamo sul posto per i rilievi, la vittima viaggiava in direzione di Brescia. Dalla laterale via Caravaggio, alla sua destra, è uscita l’auto. Il motociclista, che non è riuscito a evitarla, è finito contro la fiancata laterale della vettura. L’impatto è stato particolarmente violento. La vittima è stata sbalzata sul parabrezza prima di finire sull’asfalto. La portiera della vettura, lato guidatore, era ricurva all’interno, a dimostrazione del colpo ricevuto. L’allarme è stato immediato, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto per il motociclista non c’era più nulla da fare. E sempre ieri mattina un giovane è rimasto gravemente ferito sulla circonvallazione di Stezzano. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 sul tratto di statale 42 che circonda il paese passando a est dell’abitato. Coinvolto un mezzo pesante. Tre i feriti, tra cui un giovane di 22 anni ricoverato in codice rosso, un altro ragazzo di 22 anni e un uomo di 55 anni. Sul posto i carabinieri di Bergamo e di Curno. F.D.