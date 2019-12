Bergamo, 12 dicembre 2019 - Santa Lucia senza asinelli quest'anno a Bergamo: si tratta di una decisione che emerge dal 'Regolamento per il benessere e la tutela degli animalì del Comune. E così, oggi e domani, i tre asinelli della tradizione non faranno visita ai bambini dei quartieri Tasso, Pignolo, Longuelo e Malpensata e agli anziani di San Colombano. Rosina, Bea e Ajin resteranno nel caldo della loro stalla. A Bergamo Santa Lucia è una tradizione antichissima: è lei a portare i doni ai bambini e non Babbo Natale e nemmeno Gesù Bambino. Quest'anno però sarà a piedi.

"Il regolamento prevede che non si possano svolgere nelle vie pubbliche manifestazioni con equidi - spiega l'avvocato Paola Brambilla, garante per la tutela degli animali del Comune -. Devono essere autorizzate dagli uffici comunali con il parere di Ats. Ma i nostri uffici non hanno ricevuto richiesta di autorizzazione dagli organizzatori degli eventi in questione". "Sono anni che festeggiamo la ricorrenza di Santa Lucia con i nostri asini - replica rammaricato Maurizio Cortinovis, presidente dell'associazione di promozione sociale 'Il roccolo degli asinì -. I nostri amici a quattro zampe sono amati dai bambini, lavorano anche con le persone affette da autismo, sono ben tenuti e appartengono a una razza in via d'estinzione, anche per questo li facciamo conoscere volentieri. Ci spiace, ma non sapevamo di questo regolamento, che ci pare comunque piuttosto restrittivo". Anche perché il rischio è di una multa di 500 euro.