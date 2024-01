Sangiuliano, servono punti con il Corticella. Sant’Angelo, Scarpa debutta con il Ravenna

Nel girone D della D il Sangiuliano City punta a raccogliere il bottino pieno con il Corticella. Già oggi mister Andrea Ciceri per la formazione gialloverde potrà avere a disposizione il nuovo arrivo Mauro Ghiozzi, attaccante vogherese del 2002, proveniente dall’Alessandria: "Avremo una sfida impegnativa contro una squadra che all’andata ci ha battuto pesantemente. In ogni caso l’obiettivo della mia nuova società è anche il mio: tornare quanto prima nei professionisti". "Anche se -aggiunge Ciceri- siamo reduci entrambe da uno 0 a 0, sono pronto a scommettere che oggi si vedrà più spettacolo e anche qualche gol, sperando che siamo i nostri tifosi a festeggiare di più".

Alla Dossenina arriva il Carpi a far visita al Fanfulla. Mister Albertini dice: "Ci siamo allenati con lo spirito giusto: la squadra è pronta, dobbiamo cercare di fare una grande partita, soprattutto in casa cercare di invertire la rotta, facendo più punti. Il Carpi ha tanto qualità, è una squadra che verrà per fare punti: dobbiamo stare attenti a non lasciare lo spazio".

Il Sant’Angelo affidato al nuovo tecnico Vincenzo Scarpa dopo l’esonero di Antonio Palo, ha subito un osso duro come il Ravenna ospite allo stadio Carlo Chiesa e ci vorrà tutto il tradizionale calore del tifo locale per supportare la squadra barasina in una partita molto ostica.

L.D.F.