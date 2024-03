Sangiuliano e Fanfulla, è importante fare punti. Albertini: "È uno sbaglio pensare alla classifica"

Al centro sportivo Ugo Guazzelli di Riozzo arriva oggi il Carpi a far visita al Sangiuliano City di mister Ciceri per la ventiseiesima giornata del girone D della serie D. I gialloverdi dopo lo scivolone con l’Imolese che ha posto fine ad un filotto di dieci gare senza arrendersi agli avversari, sono ben determinati a muovere di nuovo la propria graduatoria.

Alla Dossenina il Fanfulla ospita il Certaldo e mister Albertini invita a prestare attenzione a questo rivale: "Ogni partita è difficile, se pensiamo solo alla classifica, rischiamo di fare un errore. Anche all’andata è stata una partita combattuta e i toscani verranno da noi per cercare di fare il meglio per strappare più punti possibili".

"Sarà una partita difficile, che dobbiamo interpretare bene. Ci aspetta una battaglia su ogni pallone: dobbiamo come sempre fare il massimo perché questi 3 punti valgono tanto, siamo in casa e vogliamo continuare a vincere le partite in casa nostra. Ho chiesto ai ragazzi di crederci e continuare a dare ciò che hanno dato finora".

Posticipato invece alle 15 il fischio d’inizio al Chiesa tra Sant’Angelo e Forlì. Contro la prima in classifica i rossoneri del tecnico Scarpa, avranno il loro bel da fare per tentare di uscire indenni da un confronto ostico sulla carta e pertanto ci vorranno tanto cuore e coesione del gruppo per spuntarla.

Luca Di Falco