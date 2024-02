Sangiuliano all’esame Ravenna: "Sfida aperta". Albertini spinge il Fanfulla: "C’è tanta fiducia"

Arriva la corazzata Ravenna oggi a far visita al Sangiuliano City di mister Andrea Ciceri per il match clou del girone D. Al Guazzelli di Riozzo lo spettacolo è assicurato e il tecnico gialloverde alla vigilia dice nonostante il confronto con la capolista: "I ragazzi stanno facendo un percorso di crescita molto importante e non hanno mai mollato nel periodo in cui, pur non sbagliando mai completamente prestazione, ci toccava quasi sempre vedere gli altri festeggiare a fine partita, sprofondando in classifica fino al penultimo posto. Hanno sempre creduto nel lavoro che si voleva portare avanti e sono tornati a dare struttura e senso positivo al nostro campionato". "Adesso - aggiunge - affrontiamo gli avversari con una fiducia mentale, condizione fisica e conoscenza tattica chiaramente diversi rispetto a quel periodo e la partita col Ravenna è l’occasione per misurarci in questo momento al livello massimo delle difficoltà che il campionato propone, perché loro sono primi con merito e sono una grande squadra".

Il Fanfulla alla Dossenina se la deve vedere con il Progresso: "Incontriamo - spiega mister Albertini - una squadra ostica, sarà una partita difficile che dovremo però cercare di vincere". Gara casalinga anche per il Sant’Angelo che ospita la Sammaurese al Chiesa con il neoacquisto Fabio Eguelfi a disposizione per la difesa. L.D.F.