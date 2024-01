Sacchi abbandonati. All’interno 190 chili di scarti di marijuana

Sacchi abbandonati lungo l’argine del Po. I militari che li hanno notati hanno pensato a qualche maleducato che si era sbarazzato della spazzatura per evitare di andare in discarica. Ma quando li hanno aperti per trovare indizi e cercare di capire chi fosse il maleducato, hanno avuto una grossa sorpresa. Perché nei sacchi c’erano 190 chili di piante e foglie di marijuana. Venerdì mattina i carabinieri della stazione di Torre de’ Picenardi sono stati chiamati a Isola Dovarese dove lungo l’argine c’erano 25 sacchi neri. All’interno c’erano piante e foglie che sono state identificate come marijuana. Tutto è stato recuperato, portato in caserma e sottoposto a sequestro. L’indagine mira a dare un nome alle persone che hanno portato lì i sacchi.