Rubano scooter, inseguiti fino a scuola

Guardia e ladri fin nel cortile della scuola ieri mattina a Calolziocorte. I carabinieri di Calolzio e di Mandello hanno intercettato e inseguito due ragazzi in sella ad uno scooter rubato. Uno indossava un casco, l’altro un passamontagna tipo mefisto. I carabinieri, che erano già impegnati in un servizio di controllo e presidio del territorio, hanno tallonato i due fin dentro il cortile dell’istituto superiore statale Lorenzo Rota, dove gli studenti che si stavano godendo la ricreazione sono stati richiamati dai professori e fatti tornare in classe. I militari sono riusciti a bloccare almeno uno dei due fuggitivi, mentre l’altro è fuggito. Hanno recuperato pure il cinquantino che i due volevano rubare, che hanno gettato a terra prima di proseguire la corsa a piedi. Un carabiniere di 41 anni è stato aggredito dal giovane che è stato poi bloccato e ha terminato il turno in ospedale, dove è stato accompagnato in ambulanza dai soccorritori volontari del Soccorso degli alpini di Mandello. Le sue condizioni non sono comunque gravi. D.D.S.