Rogo dalla stufa a pellet, famiglia senza casa

Un furioso incendio ha interessato, nella serata di domenica, un’abitazione a Castello d’Agogna. Il fuoco ha intaccato il tetto che è andato distrutto. Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco di Mortara e Robbio, che sono intervenuti sul posto e hanno lavorato oltre cinque ore, l’incendio potrebbe avere avuto origine da un corto circuito che ha interessato una stufa a pellet. La famiglia di quattro persone che abitava la casa e che è riuscita a mettersi in salvo dopo aver dato l’allarme si trova in condizioni di emergenza. La struttura è stata dichiarata inagibile. La furia del fuoco è stata particolarmente intensa nelle camere da letto di due ragazzi di 15 e 17 anni che hanno perso tutto. In paese è scattata una gara di solidarietà per aiutarli. "Per andare incontro alle esigenze immediate della famiglia – commenta il sindaco William Grivel – ci appelliamo al buon cuore di tutti". In Comune sarà possibile consegnare vestiti da uomo taglia M/L, pantaloni, giubbotti e scarpe delle misure 44 e 44,5. U.Z.