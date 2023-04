Riparare monopattini C’è un’opportunità

Montatore arredamenti, 1 posto. Contratto: a tempo determinato iniziale finalizzato al tempo indetermianto, apprendistato se under 29 senza esperienza; Sede di lavoro: Torre de’ Roveri; Codice di riferimento: 19289. Posatore pavimenti in legno, 1 posto. Contratto: tempo determinato o apprendistato se senza esperienza, scopo assuntivo, orario full time; Sede di lavoro: Bergamo; Codice di riferimento: 19775. Addetto riparazione monopattini, 1 posto. Contratto: a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione; Sede di lavoro: Bergamo; Codice di riferimento: 19771. Manutentore impianti industriali, 1 posto. Contratto: a tempo indeterminato; Sede di lavoro: Orio al Serio; Codice di riferimento: 19867. Operaio addetto alla lettura dei contatori di acqua e gas per la provincia di Bergamo, 1 posto. Contratto: a tempo determinato, disponibilità part-time dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 oppure dalle 13.30 alle 15.30. Totali 2030 ore settimanali; Sede di lavoro: Bergamo; Codice di riferimento: 19224.