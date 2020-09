Bergamo, 13 settembre 2020 - L'Atalanta ha comunicato le modalità della richiesta di rimborso per gli abbonati alla scorsa stagione per le sette partite casalinghe disputate a porte chiuse contro Sassuolo, Lazio, Napoli, Sampdoria, Brescia, Bologna e Inter. Per ottenere il voucher di rimborso di valore pari ai ratei dei match, calcolato proporzionalmente a quello dell'abbonamento originale escluse le commissioni di servizio, utilizzabile sui canali online per l'acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite organizzate dal club senza vincolo sui nominativi degli intestatari fino ad esaurimento dell'intero importo con una validità di 18 mesi dall'emissione, occorre usare da lunedì 14 settembre fino a mercoledì 14 ottobre la piattaforma https://atalanta.vivaticket.it/ita/voucher previa registrazione al sito https://atalanta.vivaticket.it.

Il voucher di rimborso è previsto sia per l'abbonamento digitale caricato su Dea Card-Fidelity Card-tessera del tifoso, da scansionare in originale, sia per quello tradizionale, per cui occorre inserire codice fiscale e scansione della tessera di abbonamento stessa. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, i richiedenti riceveranno sull'indirizzo email utilizzato in fase di richiesta il voucher in formato pdf. L'utente registrato può chiedere il rimborso tramite voucher anche per titoli intestati ad altri.