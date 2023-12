Rifiuti, è scontro. Firme contro il biodigestore

Oltre 1.500 firme per dire no al biodigestore di Carpenedolo. Il Comitato Impatto Zero Acquafredda Carpenedolo ha raccolto il sostegno del 15% degli aventi diritto al voto per entrambi i paesi (1.355 carpenedolesi, 189 acquafreddesi) rispetto al progetto di stoccaggio e trattamento rifiuti finanziato con i fondi Pnrr, per il quale il Comune di Carpenedolo – secondo quanto risultato dall’accesso agli atti – avrebbe già impegnato 950 mila euro per consulenze legali e burocratiche, che in parte ricadono anche nei prossimi due anni. Tra i motivi di perplessità, sottolineati nella lettera, la principale preoccupazione è relativa al consumo di suolo agricolo: i terreni interessati sono classificati nel Piano Territoriale Provinciale Generale di Brescia come Ambito Agricolo Strategico.

Federica Pacella