Ribaltone Desenzano. Dal fondo classifica alla corsa promozione

DESENZANO (Brescia)

Arconatese e Caravaggio saranno le avversarie del Desenzano negli ultimi 180’ della stagione. Due ostacoli che la formazione di mister Contini dovrà superare a pieni voti per mantenere acceso il grande sogno che è tornato in vita grazie ad un girone di ritorno davvero felice per i gardesani. In effetti il cammino stagionale della compagine biancazzurra è stato davvero particolare, visto che ad un certo punto si è trovata addirittura a lambire la zona play out. Una posizione difficile che, però, non ha indotto alla resa un Desenzano che, partita dopo partita, è riuscito a risalire la classifica. La squadra, del resto, è stata rimodellare più volte strada facendo dalla società del presidente Marai ed ora, trascinata da un Paloschi che sembra avere ritrovato la forma dei giorni migliori, è decisa a fare bottino pieno in queste ultime due giornate. Solo dopo mister Contini (nella foto) ed i suoi faranno i conti.

Classifica: Caldiero 71; Piacenza 70;

Desenzano 68; Palazzolo 67; Varesina, Arconatese 64; Brusaporto 53; Casatese 51; Villa Valle, Folgore Caratese, Clivense 50; Ciserano 45; Club Milano, Caravaggio 43; R. Calepina 41; Castellanzese 38; Legnano 36; Crema 30; Tritium 28; P.San Pietro 24. Lu.Ma.