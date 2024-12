Restyling dello stadio in cambio del parcheggio 135 posti sorvegliati

Un nuovo polo d’interscambio per dare ulteriore slancio alle varie forme di mobilità sostenibile volute dal Comune di Bergamo, anche per chi arriva in città ed è diretto in centro, e nello stesso tempo una prima boccata d’ossigeno per il quartiere cittadino di Conca Fiorita, che da tempo soffre, come altre zone del capoluogo orobico, della scarsità di parcheggi. Da ieri mattina è aperto al pubblico il nuovo parcheggio interrato di piazzale Goisis, l’ultimo tassello, in ordine di tempo, legato al lungo percorso di restyling del Gewiss Stadium. Il nuovo parking è stato realizzato dall’Atalanta nell’ambito della convenzione urbanistica sottoscritta in occasione della ristrutturazione dello stadio. Ad uso pubblico ci sono 135 stalli, poco più di un terzo dei 348 posti presenti all’interno della struttura. La sosta sarà gestita da Atb Mobilità, nell’ambito di un progetto di collaborazione e intermodalità che coinvolge anche Atalanta e Comune di Bergamo. Il nuovo silo sotterraneo è aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24, ma inaccessibile in occasione delle partite o di altri eventi sportivi. Parcheggiare al suo interno costa 1,80 euro la prima ora e 2 euro dalla seconda ora, fino a un massimo di 10 euro al giorno (i primi 15 minuti sono gratuiti). All’interno della convenzione sono state definite diverse formule di abbonamento: mensile diurno (dalle 7 alle 19,30), 65 euro dal lunedì al venerdì e 90 euro 7 giorni su 7; mensile 24 ore 100 euro, mensile solo notturno (dalle 19,30 alle 7), 35 euro.

"L’apertura del parcheggio – spiega l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini – conclude una delle opere più significative connesse alla realizzazione dello stadio consentendo finalmente di dare una risposta adeguata alle dotazioni di posti auto dopo anni di particolari disagi per il quartiere". Il parcheggio è ipertecnologico e super controllato, con un sistema di telecamere che garantisce assistenza e monitoraggio sull’intera area di sosta 24 ore su 24.

