Record di bancomat fatti saltare

Nove episodi dall’inizio dell’anno, che diventano undici con i colpi di dicembre. Che diventano molti di più se si sconfina: basti pensare che la notte del raid al bancomat di Brembate Sopra, tra il 7 e l’8 febbraio, se ne era verificato un altro identico a Capriolo (tra Bergamo e Brescia). Parliamo della banda del botto che entra in azione nei fine settimana, stesso modus operandi, con la tecnica della "marmotta", che consiste nell’inserire un tubo di metallo caricato con esplosivo all’interno del vano che contiene la banconote. Nove colpi, si diceva nella Bergamasca: è successo a Paladina, Chiuduno, Suisio, Torre Boldone, Bagnatica, Urgnano, Calusco d’Adda, Bonate Sopra, Bottanuco, Brembate Sopra, e Martinengo. "Reati – come aveva sottolineato il prefetto di Bergamo Rotondi – che provocano grande eco mediatico, clamore e spavento nella popolazione". Reati che sono stati al centro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che era stato convocato in Prefettura, durante il quale è stato firmato un protocollo d’intesa con l’Associazione bancaria italiana (Abi) per la prevenzione e il contrasto di furti e rapine, ma anche degli attacchi informatici e delle onnipresenti truffe agli anziani.

F.D.