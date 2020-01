Bergamo, 5 gennaio 2020 - Calano furti, rapine e truffe e cresce il numero dei controlli nei locali. È questo, in estrema sintesi, il dato che emerge dal bilancio dell’attività svolta nel 2019 dalla questura di Bergamo illustrata dal questore Maurizio Auriemma. Ma vediamo i numeri nel dettaglio. Diminuiscono i furti in città: -28,5% in un anno (erano stati 1.616 nel 2018, sono stati 1.156 nell’ultimo anno).

Numeri in calo anche in provincia: -23,6% (20.814 nel 2018, 15.912 nel 2019). In diminuzione anche le rapine, sia in città (-30%, da 70 a 49 casi) che in provincia (-19,8%, da 358 a 287 casi). Forte calo anche delle truffe in città, uno dei reati che destano maggiore preoccupazione visto che le vittime sono, nella stragrande maggioranza dei casi, persone anziane: -40% (erano state 297 nel 2018, sono state 178 nel 2019). In provincia le truffe fanno invece registrare un -9,8% (da 3.020 a 2.723 casi).

Spulciando i dati forniti dalla questura, colpisce il numero degli esercizi pubblici controllati, che sono passati dai 91 del 2018 ai 194 del 2019, tanto che su Facebook è stata dedicata al questore Maurizio Auriemma una pagina dal titolo “Il questore di Bergamo che chiude cose”, in relazione proprio ai decreti di sospensione della licenza che hanno coinvolto locali pubblici.

Gli equipaggi di via Noli utilizzati nel 2019 sono stati 4.581 (erano stati 3.652 l’’anno prima). In aumento anche gli interventi, da 13.840 del 2018 a 17.826 del 2019. Gli eventi di ordine pubblico con impiego di personale sono saliti da 742 a 786. Sono state inoltre 11.396 le persone identificate (6.810 l’anno prima), 5 gli arresti e 299 i denunciati. Significativi anche i dati relativi all’attività della squadra mobile, con 109 arresti (68 nel 2018) e oltre 40 chili di droga sequestrata, tra cocaina (41,714 kg) e hashish e marijuana (1 chilo e mezzo).