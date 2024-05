Raffica di infortuni sui monti della provincia

Giornata di soccorsi in montagna quella di ieri per i tecnici volontari del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone. In mattinata hanno fronteggiato due interventi in contemporanea: un escursionista si è infortunato a Casargo, vicino alla chiesetta di Sant’Ulderico nella zona dell’Alpe Giumello, mentre un 78enne ha accusato un grave malore ad Ombriaco a Bellano. Il primo è stato poi trasferito d’urgenza in ospedale a Gravedona dai sanitari dell’eliambulanza di Bergamo, il secondo a Lecco dai soccorritori dell’eliambulanza di Sondrio. Nel pomeriggio uno scalatore si è poi infortunato in Grignetta ai Torrioni Magnaghi e un altro escursionista a Perledo.