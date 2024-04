Quanti giovani in pista per i titoli Mondiali: spettacolo assicurato

Archiviata a Livigno la rassegna iridata juniores di freestyle a Livigno, dedicata a slopestyle big air (con la modenese Flora Tabanelli medaglia d’oro nel big air), il circuito giovanile si sposta a Chiesa in Valmalenco per il resto dei Mondiali di categoria, dove si assegneranno complessivamente altri sette titoli fra uomini e donne dal 4 al 6 aprile, Si parte domani con gli aerials, seguiti venerdì 5 dalla prova a squadre della medesima specialità. Nello stesso giorno si assegneranno le medaglie nelle Moguls, chiusura sabato 6 aprile con le Dual Moguls. La località valtellinese ha fatto le prove generali nelle scorse settimane, ora è pronta a rimettersi in gioco per l’undicesima volta nella storia, tante sono le volte in cui gli allori iridati sono stati assegnati su queste piste, a conferma che Chiesa in Valmalenco rappresenta una sede fissa del freestylenel panorama internazionale. Il Comitato Organizzatore rappresentato da Valmalenco Ski Resort, Consorzio Turistico di Sondrio e Valmalenco, amministrazioni regionali e locali e gli operatori privati in un consolidato coordinamento operativo, sono la carta vincente per la riuscita di una manifestazione che ha visto sfilare in queste settimane circa 800 fra atleti e allenatori. S.D.S.