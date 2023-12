Produceva marijuana in casa. Coppia milanese in manette

Avevano trasformato la loro casa in una vera e propria serra per coltivare piante di marijuana. Per questo i carabinieri di Gravedona ed Uniti l’altra notte hanno arrestato Francesco Morrone, ventottenne di Cologno Monzese che abita a Sorico, e Federica Morelli, la compagna di 29 anni, che convive con lui. I militari a casa loro, durante una perquisizione d’iniziativa, hanno trovato 20 piantine di marijuana; le coltivavano in uno sgabuzzino, allestito con tanto di lampade per illuminarle e scaldarle, umidificatori e irrigatori, in modo da creare l’habitat perfetto.

In alcuni vasetti e su uno scaffale c’era inoltre altro mezzo chilo di maria in fase di essiccazione oppure già confezionata, pronta all’uso e per la vendita. Piantine ed erba sono state tutte sequestrate e verranno distrutte, insieme a tutto il materiale per il confezionamento confiscato, come bilancino elettronici e sacchetti di cellophane. I due coltivatori diretti di droga sono stati arrestati ai domiciliari e ieri sono comparsi in aula in tribunale a Como per essere processati per direttissima.

Il giudice ha convalidato l’arresto per entrambi, ma in attesa della prossima udienza, lui è stato sottoposto all’obbligo di presentarsi tutti i giorni alla Polizia giudiziaria, mentre lei è tornata a piede libero senza alcuna prescrizione. Daniele De Salvo