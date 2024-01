Pro Sesto, debutto di Paci: sfida cruciale contro la Pro Vercelli

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)

Si affida alla nuova guida di Massimo Paci la Pro Sesto che questa sera alle 18.30 riceve sul terreno dello stadio Ernesto Breda la Pro Vercelli. Dopo lo scossone in panchina con il sollevamento dall’incarico di mister Francesco Parravicini, la dirigenza milanese spera in un’inversione di tendenza e di risultati per risalire la china nella graduatoria del girone A del campionato di serie C. Paci in carriera ha prediletto generalmente il 4-2-3-1, da leggere come un 4-5-1 in fase di non possesso e dato che subentrando in corsa miracoli non è mai semplici farli per alcun tenico, stravolgendo gli assetti, è molto più probabile che il nuovo allenatore, dopo aver ricevuto l’incarico, abbia lavorato negli allenamenti sulla psicologia del gruppo per poi apportare man mano i correttivi tattici che riterrà opportuni a livello più profondo. Contro le bianche casacche della Pro Vercelli sarà importante tornare a fare punti prima di tutti. Fabrizio Bagheria, classe 2001, tra i pali potrebbe essere la novità tra i titolari dopo il suo ritorno alla Pro Sesto ma ciò conterà sarà soprattutto il risultato al triplice fischio.

PRO SESTO (4-3-3): Bagheria; Toninelli, Marianucci, Giorgeschi, Mapelli; Bussaglia, Gattoni, Maurizii; Bruschi, Sereni, Kristoffersen. All.: Paci. L.D.F.