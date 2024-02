Prigioniera in Kenya. Dopo 50 giorni avvocato torna a casa

Dopo 50 giorni, ieri alle 19 è atterrata a Malpensa Rita Duzioni, l’avvocato di Verdello bloccata in Kenya dopo che il suo cane aveva morso la manager del resort di Flavio Briatore. "Non mi vengono parole belle in questo momento – ha dichiarato –.In Kenya dovrò tornare per lavoro, ma per le vacanze sceglierò un’altra meta. Ora mi impegnerò perché queste cose non succedano più. Gli italiani sono presi di mira, indotti a pagare perché gli venga restituito il passaporto". Per sbloccare il documento sequestrato nell’ambito di una causa civile intentata dalla manager ha sborsato una cauzione di un milione e mezzo di scellini, circa 9.000 euro. L’ultima tranche, 500mila scellini, Duzioni l’ha versata martedì. La causa civile in Kenya rimane aperta. "Ma si fa tutto da remoto, come in Italia", è l’ultimo sospiro prima di riabbracciare il figlio Ettore.