Pressatori e parrucchieri. Spazio agli apprendisti

Attrezzista presse, 1 posto. Mansione: attrezzista per presse di stampaggio ottone a caldo, taglierine e trance; Contratto: apprendistato; Sede di lavoro: Preseglie; Candidature: inviare la candidatura e il cv

a ci-vestone@provincia.brescia.it, codice 38993.

Aiuto rifugista, 2 posti. Mansione: rifugio in montagna cerca per la stagione estiva due figure come aiuto per lavoro in sala e cucina, non si richiede necessariamente esperienza, offerti vitto e alloggio; Contratto: apprendistato; Sede di lavoro: Sonico; Candidature: inviare cv a cedolo@provincia.brescia.it, codice 38988.

Parrucchiera con esperienza, 2 posti. Requisiti: qualifica professionale, un posto con esperienza e l’altro anche di primo inseriemento lavorativo; Contratto: tempo indeterminato, determinato o apprendistato a seconda dell’esperienza del candidato; Sede di lavoro: Rezzato; Candidature: inviare cv a piubellaprofumeria@libero.it e per conoscenza a ci-brescia@provincia.brescia.it

codice 38866.