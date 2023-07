Presolana, alpinista di 23 anni precipita durante un’arrampicata: interviene l’elisoccorso

Momenti di apprensione per un 23enne caduto mentre si arrampicava sulla via Bramati Ratti, una parete sud della Presolana, nel territorio di Castione della Presolana. L’allarme intorno alle 10. Un intervento quello del VI Delegazione del Cnsas, il Soccorso alpino orobico e del 118 reso complicato dalle condizioni meteorologiche. In quota, infatti, a quell’ora c’era una fitta nebbia.

Non appena il tempo è migliorato, l’elicottero, alzato in volo da Sondrio, ha raggiunto l’alpinista che è stato recuperato e portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazione. L’intervento è cominciato poco prima delle 10 e si è concluso dopo circa tre ore verso l’una.

E sempre ieri l’elisoccorso è intervenuto a Gandellino dove una ciclista di 53 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla bici. È successo lungo la provinciale 49, alle 11.50. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza, ma viste le condizioni della donna, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero che ha trasportato la ciclista all’ospedale.