Powervolley Academy. Milano apre ai tifosi anche gli allenamenti

Dopo l’importante vittoria contro la Rana Verona, questa settimana, l’Allianz Milano ha deciso di allenarsi a porte aperte per sentire tutto il calore del pubblico. Alla Powervolley Academy, fino a domani, sarà possibile guardare i ragazzi di coach Piazza prepararsi alla sfida di domenica, alle 18, contro Taranto.

Quella del weekend è la penultima sfida di regular season: dopo la trasferta pugliese ci sará l’ostacolo Perugia, in casa. Poi, si inizierà a far ancora piú sul serio con i playoff scudetto (a partire dal 6 marzo). La speranza, almeno per quella fase, è quella di recuperare capitan Piano, operato al menisco qualche settimana fa e Kaziyski. Il bulgaro a breve dovrebbe tornare a dar manforte ai suoi compagni, visto che anche nel pre partita di domenica si è regolarmente riscaldato. In ogni caso, sarà necessario far bottino pieno per sperare in un buon piazzamento in vista della griglia. Attualmente, i lombardi hanno 33 punti, gli stessi di Vero Volley Monza, sesta e Rana Verona, quinta. A far la differenza sono peró le vittorie, 10 dell’Allianz contro 11 dei brianzoli e 12 degli scaligeri. Se la situazione rimanesse invariata i meneghini, sfiderebbero ai quarti nuovamente Perugia, proprio come un anno fa. Il club di Fusaro quest’anno ha come obiettivo quello di raggiungere almeno la semifinale scudetto.

Giuliana Lorenzo