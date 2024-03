Poste, portalettere via al reclutamento

Poste Italiane cerca portalettere da inserire nel proprio organico. I nuovo profili saranno operativi all’interno della provincia di Bergamo. I candidati saranno valutati e assunti con contratto a tempo determinato: si occuperanno della distribuzione di corrispondenza e pacchi nel territorio in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Per poter presentare la propria candidatura è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste www.posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte”.Tra i requisiti richiesti per la candidatura c’è il possesso di un diploma di scuola media superiore o diploma di laurea, anche triennale e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali.

Poste Italiane cerca anche addetti alla logistica che vogliano intraprendere un’esperienza operativa in ambito corriere espresso e gestire attività di magazzino (piking, carico/scarico merce, operazioni di logistica, movimentazione e processamento della merce, ecc.) assicurando il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi. Tra le mansioni previste rientra il supporto operativo alle attività di magazzino garantendo lo smistamento della merce secondo i tempi stabiliti e la corretta movimentazione interna delle merci in ottica di ottimizzazione dei processi. Per candidarsi è necessario avere un diploma con votazione minima di 70 su 100 e la disponibilità a lavorare su turni. La destinazione prevista in Lombardia riguarda Milano.