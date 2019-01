Bergamo, 5 gennaio 2019 - Prosegue l’attività dei carabinieri della Compagnia di Treviglio contro il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella Bassa Bergamasca. L’ultimo arresto risale a venerdì pomeriggio, intorno alle 16, a Pontirolo Nuovo, sotto l’abitazione di un immigrato marocchino di 32 anni, irregolare sul territorio italiano, con precedenti per reati legati allo spaccio di droga.

Gli investigatori dell’Arma, dopo aver ricevuto nelle scorse settimane diverse segnalazioni circa la presenza dell’uomo a Pontirolo, sempre a bordo di un’Audi A1, venerdì hanno deciso di agire e hanno fatto scattare il blitz. Hanno atteso sotto l’abitazione del magrebino e, non appena lo hanno visto uscire di casa in compagnia della compagna e del figlio di pochi mesi, lo hanno bloccato prima che salisse in auto. Il 32enne è stato trovato in possesso complessivamente di circa 3 etti di hashish e mezzo etto di cocaina: parte dello stupefacente è stato rinvenuto in auto, mentre il restante nell’abitazione. L’uomo è ora in carcere a Bergamo.