Playoff di A2, su il sipario. Urania, che debutto a Verona

Inizia oggi l’avventura nei playoff per il campionato di Serie A2. Due tabelloni da 8 squadre per le due promozioni nella massima serie della prossima stagione. Sarà l’Urania Milano la prima lombarda ad iniziare visto che già questa sera alle ore 20.30 inizia la sua seri dei quarti di finale sul campo di Verona. I milanesi della Wegreenit hanno chiuso la fase ad orologio con tre partite tutte decise all’ultimo tiro e proprio a Verona hanno vinto la gara dopo un supplementare per 89-93. In questo caso si riparte da zero, però i Wildcats sanno che l’impresa è possibile. Dovranno provare a ribaltare il fattore campo visto che prime due partite si giocheranno in Veneto (Gara 2 è prevista lunedì 6 alle 20.30), poi la serie si sposterà all’Allianz Cloud giovedì 9 sicuramente per gara 3, mentre l’eventuale quarta partita è fissata per sabato 11 (in caso di bella si giocherà a Verona martedì 14).

Fattore campo contrario anche per la Gruppo Mascio Treviglio chiamata ad un’impresa contro la Fortitudo Bologna a partire da gara 1 programmata domani alle 18 al PalaDozza di Bologna. Si rimane in Emilia anche per Gara 2 martedì 7, mentre al PalaFacchetti di Treviglio i bergamaschi giocheranno gara 3 venerdì 10 (eventuale gara 4 domenica 12). Nel tabellone oro ci sono le altre tre formazioni lombarde che hanno conquistato la qualificazione alla post-season. Il fattore campo a proprio favore c’è l’ha solo l’Acqua San Bernardo Cantù che affronta la lanciatissima Cividale del Friuli, capace di un clamoroso 10 su 10 nella fase ad orologio. Domani alle 18 al PalaFitLine di Desio i canturini inizieranno la loro serie che così presenta coach Cagnardi: "Iniziano i playoff e adesso le parole stanno a zero. Incontriamo una squadra che sappiamo essere forte e in grande ascesa. Sappiamo che sarà difficile ma saremo pronti a dare battaglia".

I giorni delle sfide successive sono sfalsati rispetto a quelle dell’altro tabellone, dunque Gara 2 a Desio il 7, Gara 3 a Cividale il 10 e le eventuali gara 4 il 12 maggio e Gara 5 il 15 maggio. Stesse date anche per le altre due sfide nelle quali, però, le lombarde avranno il fattore campo a sfavore ossia la Juvi Cremona e la Elachem Vigevano. Compito davvero arduo per entrambi le squadre visto che la Ferraroni dovrà provare a fermare Udine, mentre i ducali affronteranno la dominatrice del girone UniEuro Forlì.