Picchiarono dodicenne. Due giovanissimi segnalati alla Procura

Denunciati a piede libero per aver aggredito un coetaneo. Sono finiti nei guai due adolescenti di 14 e 15 anni che avevano attaccato brighe con un coetaneo. La lite per futili motivi è culminata nell’aggressione di un dodicenne di Bubbiano, in provincia di Milano, da due ragazzini di Casorate Primo. I fatti risalgono al 2 febbraio scorso, ma sono stati denunciati solo ieri. Tutto è successo nei pressi del cimitero del Comune di Bubbiano, quando la vittima, nel momento in cui si è incontrata con i due aggressori, è stata aggredita a calci e pugni, riportando la frattura del setto nasale. Trasportato al San Matteo è stato giudicato guaribile in 25 giorni. Il quindicenne segnalato dai carabinieri alla Procura dei Minori era già noto per aver aggredito il ragazzino milanese. M.M.