Perseguitano i vicini. Coppia finisce a processo con l’accusa di stalking

Atti persecutori continuati nei confronti di due vicini di casa, hanno portato a processo, davanti al giudice monocratico di Como, una coppia di quarantunenni di Lomazzo, Sara De Ceglia e Girolamo Totaro. Le condotte di stalking denunciate, di cui ora devono rispondere parlano di ingiurie continue, parcheggi delle loro auto che rendevano difficile ai vicini entrare e uscire di casa, ossa di animali lanciate sui loro veicoli, sacchi della spazzatura lasciati sulle scale, per far desistere potenziali acquirenti della loro abitazione, quando le parti offese l’avevano messa in vendita per sfuggire alle molestie non più sopportabili.