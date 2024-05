Pergolettese: addio a Cesare Fogliazza. Un pezzo di storia

CREMA (Cremona)

Pergolettese in lutto.

Si è infatti spento dopo breve malattia il direttore generale Cesare Fogliazza, l’artefice principale della rinascita del calcio che conta a Crema. Dodici stagioni ricche di soddisfazioni sportive quelle dell’indimenticabile dirigente gialloblù che con la Pergo ha ottenuto due promozioni dalla D alla C ( 2012-2013 e 2018 - 2019), un play off vinto (2017-2018 ) e soprattutto cinque stagioni consecutive in lega pro. Cesare Fogliazza non era solo un dirigente, ma un vero e proprio pilastro del calcio lombardo. La sua carriera è stata costellata di successi e momenti indimenticabili, tanto da diventare una figura di riferimento non solo per la Pergolettese, ma per tutto il movimento calcistico della regione. La sua passione per il calcio e la sua dedizione al lavoro lo hanno reso un esempio per molti. Per una vita era stato figura di riferimento del Pizzighettone, paese di 6 mila e 3 abitanti che salì fino alla Serie C1 nel 2005. Nel suo curriculum da dirigente anche la Cremonese e dal 2012 appunto la Pergolettese, portata in Serie C nel 2019. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia e alla società da parte dei vertici della Figc e da tutte le società professionistiche e dilettantistiche d’Italia.

L’ultimo saluto domani alle ore 16 nella Chiesa Beata Vergine di Pizzighettone.

Raffaele Sisti