Per il Breno è già tempo di ’’spareggi salvezza’’. Giovedì anche il Castegnato rischia grosso

BRENO (Brescia)

Complici le festività pasquali, il girone C di serie D proseguirà il suo cammino con una ventinovesima giornata-spezzatino. In effetti giovedì 28 si giocheranno sei partite, tre il giorno seguente e l’ultima, quella tra Dolomiti Bellunesi e Treviso si disputerà il Sabato Santo. Mancano ancora sei partite alla conclusione e, mentre in testa l’Union Clodiense intravede l’approdo in serie C, nella parte bassa della classifica la posizione di Atletico Castegnato e Breno è sempre più difficile. Le due bresciane rimangono prigioniere dei play out e sono staccate rispettivamente di cinque e di undici punti dalla salvezza diretta. Particolarmente delicata è la situazione dei granata, che al momento sono terzultimi e rischiano addirittura di non poter disputare lo spareggio per evitare la retrocessione in Eccellenza. Proprio per questo la trasferta di giovedì in casa del fanalino di coda Mori Santo Stefano ha il sapore di una finale per i camuni, che sono obbligati a vincere per ridurre lo svantaggio rispetto alle altre tre compagini inserite nella griglia dei play out.

Scenderà in campo giovedì pure la compagine franciacortina, che dovrà cercare di raccogliere punti in casa di un Monte Prodeco che crede ancora nei play off. Due sfide delicate e decisive per le due bresciane che nel periodo pasquale sono chiamate a... ’’risorgere’’.

Luca Marinoni