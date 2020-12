Bergamo, 21 dicembre 2020 - Tapiro d'oro a Papu Gomez, al centro delle polemiche nelle ultime settimane dopo la discussione con Gasperini e ormai a un passo dal lasciare l'Atalanta. Ma la consegna è piuttosto agitata e tutta da chiarire.

Secondo quanto racconta Striscia la notizia, l'inviato Valerio Staffelli avrebbe provato a consegnare il Tapiro al calciatore dell'Atalanta, ma il funambolico giocatore argentino avrebbe inizialmente eluso la marcatura del tg satirico, sprintando fino a un parcheggio adiacente la sede degli allenamenti della squadra bergamasca. A questo punto Staffelli, le cui domande sono state continuamente ''dribblate'' da Gomez, avrebbe lasciato il Tapiro sull'automobile del '' Papu''. E proprio mentre la troupe di Striscia stava per andarsene - allontanata da alcuni tesserati della ''Dea'' tra cui i calciatori Zapata e Gosens - in uno scatto d'ira Gomez avrebbe lanciato il ''premio'' che è finito in mille pezzi.

Gomez, però, con una storia su Instagram, ha smentito la versione di Striscia: "La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di "Striscia la notizia" è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l'inviato del programma in questione, Valerio Staffelli. Ho solo scelto - come è mio diritto - di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro". Vedremo stasera.