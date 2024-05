Papa Francesco elogia i preti bergamaschi: “Hanno fama di buoni sacerdoti, avanti così”

Bergamo - "Questi bergamaschi hanno fama di buoni sacerdoti, eh! Avanti e coraggio". Con queste parole Papa Francesco a conclusione dell'udienza generale di oggi in Piazza San Pietro, si è rivolto a un gruppo di sacerdoti di Bergamo salutandoli. Il Pontefice ha spiegato "che ricordano il 25esimo di Ordinazione”. Da parte di Papa Bergoglio un incoraggiamento “a perseverare nella fedeltà alla chiamata del Signore e nel servizio gioioso del Vangelo", ha concluso.

Papa Francesco, oggi è entrato in piazza San Pietro a bordo della 'papamobile’ scoperta. Il Pontefice ga fatto il giro tra i vari settori dell'ovale berniniano per salutare e benedire da vicino le decine di migliaia di pellegrini, provenienti come sempre da tutto il mondo. Prima di entrare nella piazza, Francesco ha fatto salire a bordo della 'jeep' quattro bambini e bambine con magliette e berrettini bianchi, portandoli con sé nel suo itinerario tra la folla di fedeli.