Palazzine vanno in fumo. Cantiere chiuso da poco. S’indaga sull’incendio

CORTENO GOLGI (Brescia)

Paura nella notte in alta Valle Camonica a causa di un devastante incendio che ha danneggiato in modo serio un residence appena costruito nella località montana a due passi dalle piste di Aprica. Attorno alle due del mattino alcune palazzinehanno preso fuoco, per motivi ancora da stabilire da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Compagnia di Breno. Nessuna ipotesi viene in questo momento esclusa. A rispondere saranno le indagini delle forze dell’ordine e degli esperti dei pompieri che dovranno anche accertare quanto la struttura abbia retto e possa essere recuperata. Il cantiere era terminato da poco e le palazzine non ancora occupate.

A domare le fiamme i vigili del fuoco volontari di Edolo, Vezza d’Oglio e di alcuni distaccamenti della provincia di Sondrio. I soccorritori hanno impiegato diverse ore per avere ragione del rogo. Nessuno si è ferito. A chiamare il numero unico per le emergenze sono stati alcuni residenti, svegliati dall’odore acre dei tetti in legno in fiamme. Sul posto si sono levate alte colonne di fumo e fiamme, visibili nella gelida notte camuna.

Non è la prima volta che nella frazione di Corteno Golgi si verifica un episodio simile. Lo scorso 28 marzo 2023, difatti, una palazzina in costruzione in una zona poco distante da quella del residence bruciato ieri notte, ha avuto la sua stessa sorte. In quel caso erano le 14 e c’era un forte vento. Erano presenti diversi operai che riuscirono ad allontanarsi.

Milla Prandelli