Ostello chiuso: "Ladri e vandali ci bersagliano"

Nel mirino dei vandali. Prosegue il declino dell’ostello del quartiere cittadino di Monterosso, chiuso dal 2022 in attesa di tornare agibile, che negli anni d’oro della sua attività si è guadagnato più di un riconoscimento a livello internazionale, accogliendo migliaia di visitatori, pure d’Oltreoceano. Ma l’edificio di via Ferraris, di proprietà della Provincia, che è in attesa di stanziare i soldi per ristrutturarlo (circa 900mila euro), negli ultimi tempi è stato preso di mira da ladri e vandali, destando la preoccupazione anche tra i residenti di Monterosso che sperano in una riapertura a breve della struttura. In un mese i gestori dell’ostello, la società Central Hostel Bergamo, hanno sporto quattro denunce, per furto e atti vandalici. All’interno dell’edificio sono entrate persone che hanno rubato i televisori, le chiavi del camioncino appartenente alla società di gestione, hanno manomesso e rotto l’antifurto. "Noi veniamo almeno una volta al giorno, anche solo per prendere o portare merce. Ma l’ostello è stato ormai preso di mira", denuncia Emilio Scandella, titolare della Central Hostel Bergamo che nel 2022 ha siglato con la Provincia un contratto d’affitto della durata di 9 anni. Il timore di Scandella è che tutti gli sforzi fatti finora siano stati vani. "Abbiamo fatto moltissimi lavori che competono al privato. Abbiamo persino rifatto la coinbentazione del tetto. Purtroppo il precedente gestore ha lasciato una situazione drammatica". Ora lla Central Hostel Bergamo non è in grado di sostenere gli ultimi interventi, come il rifacimento di tutti i bagni. La speranza è che la Provincia riesca a stanziare le risorse. "Vedremo col prossimo bilancio", spiega il presidente dell’ente provinciale Pasquale Gandolfi.

Michele Andreucci